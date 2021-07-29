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Elazığ’da 654 üreticiye 3.5 milyon TL’lik hibe desteği

İHA

Elazığ’da 654 üreticiye 3.5 milyon TL’lik hibe desteği

2021 yılı Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Altyapısını Geliştirme projeleri kapsamında Elazığ’da kabul edilen 10 projenin imza töreni gerçekleştirildi. Projeler dahilinde 654 üreticiye 3.5 milyon TL’lik hibe desteği verileceği kaydedildi.
Elazığ Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10 proje, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından kabul edildi. 2021 yılı Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Altyapısını Geliştirme projeleri kapsamında onaylanan projelerle 654 üreticiye 3.5 buçuk milyon TL hibe desteği verileceği kaydedildi. Kabul edilen projelerin imza töreni Valilik binası toplantı salonunda yapıldı. İmza törenine Vali Erkaya Yırık, DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abulvahap Yoğunlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan ile birlik başkanları katıldı.
Elazığ’da birçok projenin gerçekleştirildiğini belirten Vali Erkaya Yırık, “Bu hazırlanmış projelerde 10 projemiz, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma vasıtasıyla toplamda 3.5 milyon TL’lik bir hibe ile desteklenecektir. İlimiz önemli avantajlara sahiptir. Bu kapsamda ilimizde, soğuk süt projesi, tarım makinaları fark projesi, meyvecilik geliştirme projesi, yöresel ürünler pazar projesi ve yem bitkilerinin üretiminin yaygınlaştırılması projesi alanında toplamda 654 üreticimize 3.5 milyon TL’lik hibe desteği ile katkı sağlanacaktır. Bu projeler neticesinde vatandaşlarımızın üretmiş olduğu tarımsal ürünlerin değerlerinin arttırılması, istihdamın geliştirilmesi ve tarımın geliştirilmesi olmak üzere birçok faydalar sağlayacaktır. Geçtiğimiz yıllarda 3 milyon TL olan hibe desteği bu sene 6 milyon TL’nin üzerine çıkmış durumdadır, bunun da 3.5 milyonluk kısmını tarımsal üretim noktasında gerçekleşiyor” dedi.
DAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin bölgenin kalkınması için projeler üretip, destek sağladığını dile getiren DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise, “Bu anlamda biz, verilen devlet desteklerini eşit ve adil bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Bölgeden nitelikli projelerin gelmesi durumunda bize yardımcıları olmalarını istiyoruz” diye konuştu.
Program, Başkan Prof. Dr. Demirdöğen’in proje dosyasını Vali Yırık’a vermesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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