CHP heyeti, Elazığ'daki deprem konutlarını inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP heyeti, Elazığ'daki deprem konutlarını inceledi

DHA

CHP heyeti, Elazığ'daki deprem konutlarını inceledi


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)CHP Altyapı Projeleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki heyet, Elazığ'daki deprem konutlarında incelemelerde bulundu.  
CHP Altyapı Projeleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, beraberindeki 9 milletvekili ile birlikte çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Heyet, 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelerden biri olan Mustafapaşa Mahallesi'ndeki deprem konutlarında incelemede bulundu, mahallelinin sorun ve taleplerini dinledi.
Temaslarına ilişkin değerlendirmede bulunan Ahmet Akın, şunları söyledi:
"Türkiye'de yapılan bütün kentsel dönüşüm projelerinin, deprem sonrası dönüşüm projelerinin tamamını inceliyoruz. Deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılacak olan planları ve programları dile getiriyoruz. Bu bölgede de büyük bir sıkıntı var. Kaybettiğimiz canları tekrar rahmetle anıyorum. Buradaki vatandaşlarımızın o acılı gününün akabinde 30 milletvekili arkadaşımla buradaydık. Çok yakın takip ediyoruz."DHA-Politika Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-07-30 17:23:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’dan 5 isim, Bocce Milli Takım kampında
YEREL HABERLER Elazığ’dan 5 isim, Bocce Milli Takım kampında
Elazığspor, 1967 fidan bağışlayacak
YEREL HABERLER Elazığspor, 1967 fidan bağışlayacak
Elazığ İl Sağlık Müdürü Polat: "Pandemi yoğun bakım doluluk oranları yüzde 54 civarlarında, panikleyecek ve korkulacak bir durumumuz yok"
YEREL HABERLER Elazığ İl Sağlık Müdürü Polat: "Pandemi yoğun bakım ...
6 bin TL’ye çalışacak eleman bulamıyorlar Elazığ’da dönerci 6 bin TL’ye eleman bulamayınca siparişleri iş sahipleri götürmeye başladı
YEREL HABERLER 6 bin TL’ye çalışacak eleman bulamıyorlar Elazığ’da ...
Kazada annesi yaralanan minik Zeynep için jandarma ekipleri seferber oldu Annesi kazada yaralanınca 9 aylık Zeynep ile jandarma ekipleri ilgilendi
YEREL HABERLER Kazada annesi yaralanan minik Zeynep için jandarma ...
Başkan Şerifoğulları, “Belediyecilik hizmetleri gönül işidir”
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları, “Belediyecilik hizmetleri gönül ...
CHP Elazığ Milletvekili Erol, evladına kavuşan anneyi telefonla arayarak mutluluklarına ortak oldu
YEREL HABERLER CHP Elazığ Milletvekili Erol, evladına kavuşan anneyi ...
Elazığ’da 654 üreticiye 3.5 milyon TL’lik hibe desteği
YEREL HABERLER Elazığ’da 654 üreticiye 3.5 milyon TL’lik hibe ...
Elazığ’da 2 bin 600 kişilik spor salonu yükseliyor
YEREL HABERLER Elazığ’da 2 bin 600 kişilik spor salonu yükseliyor
Vali Yırık, "Delta varyantı Elazığ’da da var, korona virüs tedbirlerden güçlü değildir" Elazığ Valisi Erkaya Yırık: “4 Temmuz’da 20 olan vaka sayısı dün itibari ile 200’ün üstüne çıktı” “İlimizde 445 bin aşılama hedefinde yüzde 53’lük bir aşılama çalışması gerçekleşti” “Böyle devam ederse korona virüsün ilk başlarında ki kapanma sıkıntısına tekrar dönebiliriz” “Aşısı yaptırmamanın sonucu vaka sayılarındaki hastalar ortaya koyuyor” “Vatandaşlar Cumhurbaşkanımızın ve bizim olduğumuz gibi aşılarını olmalarıdır”
YEREL HABERLER Vali Yırık, "Delta varyantı Elazığ’da da var, korona ...
Elazığ’da çıkan yangında bir ev ve bahçeler zarar gördü
YEREL HABERLER Elazığ’da çıkan yangında bir ev ve bahçeler zarar ...
Elazığ'daki yangın 10 saatte söndürüldü; 1 ev ile 10 dönüm alan yandı
YEREL HABERLER Elazığ'daki yangın 10 saatte söndürüldü; 1 ev ile 10 ...
Elazığ İl Özel İdare, Başantrenör Aziz Akkaya ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdare, Başantrenör Aziz Akkaya ile ...
Elazığ Karakoçan, Mücahit Haktan Karabulut’la anlaştı
YEREL HABERLER Elazığ Karakoçan, Mücahit Haktan Karabulut’la anlaştı
Elazığ'da CİMER ve Açıkkapı personeli bilgilendirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da CİMER ve Açıkkapı personeli bilgilendirildi
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Milletvekili Ataş: “Fırat Üniversitesi bölgeye ciddi katkılar sağlayan bir üniversite”
YEREL HABERLER Milletvekili Ataş: “Fırat Üniversitesi bölgeye ciddi ...
Elazığ Belediyesinden Otizm Yaşam ve Spor Merkezi Projesi
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesinden Otizm Yaşam ve Spor Merkezi ...
Elazığ’da polisten kalpleri ısıtan hareket: Trafiği durdurup yaşlı kadını karşıya geçirdi
YEREL HABERLER Elazığ’da polisten kalpleri ısıtan hareket: Trafiği ...
Atıl durumdaki aracı karavana dönüştürdü
YEREL HABERLER Atıl durumdaki aracı karavana dönüştürdü