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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da yaz şenliği etkinlikleri iptal edildi

İHA

Elazığ’da yaz şenliği etkinlikleri iptal edildi

Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yaz şenlikleri etkinliklerinin ülke genelinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, “Elazığ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yaz şenliği etkinlikleri, ülkemizde meydana gelen orman yangınları nedeniyle 31 Temmuz tarihinden itibaren iptal edilmiştir” denildi.

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