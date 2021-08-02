Şehit Kıratlı kabri başında anıldı

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Elazığ’da şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı, şahadetinin senei devriyesinde kabri başında anıldı.

2019 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere yönelik düzenlenen saldırıda Elazığlı Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı, şehit düşmüştü. Şehit Kıratlı’nın şehadetinin senei devriyesinde Kovancılar ilçesinde bulunan kabri başında mevliti şerif okutuldu.

Programa, ilçe Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Belediye Başkan Vekili Ferhat Kaya, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ali Sanayer, Özel Hareket Tabur Komutanı Binbaşı Serkan Özkan ve şehidin ailesi katıldı.

Programa, annesinin kucağında şehidin minik kızı Ecrin’de katıldı. Kaymakam Karaloğlu’da Ecrin ile yakından ilgilendi.

Program, okunan Kur’anı Kerim tilaveti ve dualar ile sona erdi.

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