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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

İHA

Elazığ’da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Elazığ’da alınan karar gereği ormanlık alanlara girişin, 01 Ağustos 202130 Temmuz 2021 tarihleri arasında yasaklandığı bildirildi.
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinde orman yangınlarının arttığı gözlenmekte olup son günlerde de orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgâr, düşük nem) olumsuz hava şartları oluştuğu görülmektedir. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgemizde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, ilimizde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızın yangına karşı korunması amacıyla; İçişleri Bakanlığının 27.07.2020 tarih ve 12254 sayılı Genelgesi ve 1.07.2021 tarih ve E2363564424910814 sayılı Orman Yangınları konulu emirleri gereği Elazığ İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından kararlar alınmıştır” denildi.
Açıklamanın devamında, “İlimizde Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında Elazığ İli sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 01.08.2021 30.09.2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. Elazığ İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştır. Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle/Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağbahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır. İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında, 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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