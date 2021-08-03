Ayakları bağlanıp, ölüme terk edilen eşek kurtarıldı

Bodrum'da bir yangın daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, ön ayakları çelik telle bağlanıp ölüme terk edilen eşeği köylüler kurtardı.

Olay, merkeze bağlı Badempınarı köyü kırsalında meydana geldi. Bir eşeğin ön ayaklarının çelik telle bağlandığını gören köylüler, durumu köy muhtarı Mehmet Ekinci'ye bildirdi. Muhtar Ekinci, köylülerle, 3 kilometre uzaklıkta olan eşeğin bulunduğu yere gitti. Ekinci, pense yardımıyla teli keserek eşeği kurtardı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-08-03 10:42:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.