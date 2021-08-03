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12 yaşındaki Merthan, epilepsi piliyle sağlığına kavuştu

DHA

12 yaşındaki Merthan, epilepsi piliyle sağlığına kavuştu


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)BURSA'da yaşayan İlhan ve Gülhan Yüksel çiftinin epilepsi hastası oğulları 12 yaşındaki Merthan Yüksel, bir yıl önce Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan epilepsi pili ameliyatıyla nöbetlerden kurtuldu.
Ameliyattan bu yana nöbet geçirmeyen Merthan´ın ameliyatını gerçekleştiren Fırat Üniversitesi Hastanesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Öztürk, "7 yaşından itibaren dirençli nöbetleri olan bir hastamızdı. Bu hastamıza bir yıl önce operasyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Ameliyattan sonraki takip süreci olan bir yıl boyunca hastada hiçbir şekilde nöbet görülmedi" dedi.
İlhan ve Gülhan Yüksel çiftinin ikinci çocukları Merthan Yüksel, epilepsi hastalığı nedeniyle sık sık nöbet geçiriyordu. Baba İlhan Yüksel, 1 yıl önce sosyal medya üzerinden Fırat Üniversitesi Hastanesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Öztürk'e ulaşarak oğlunun durumunu anlattı. Aileyi, Elazığ'a davet eden Doç. Dr. Sait Öztürk, yapılan muayene sonrasında epilepsi pili ameliyatına karar verdi. 1 yıl önce yapılan ameliyat başarılı olurken Merthan Yüksel, geçen zamanda hiç nöbet geçirmedi. Ameliyatın ardından kontrol için Elazığ'a gelen aile, Doç. Dr. Sait Öztürk´e teşekkür etti.
`BAŞARILI SONUÇLAR ELDE ETTİK´
Doç. Dr. Sait Öztürk, epilepsi hastalığında temel tedavi yönteminin ilaç olduğunu, ancak hastaların yüzde 30-40'ında ilaçların etkin sonuç vermediğini ve karşılarına dirençli epilepsi atakları çıktığını belirterek şunları söyledi:
"Bu hastalarda da bizler, 1,5  yıl önce kendi merkezimizde başladığımız epilepsi pili ameliyatını uygun olan hastalarda uyguladık. Mevcut hastamız ise bir yıl önce bize başvurmuştu ve 7 yaşından itibaren dirençli nöbetleri olan bir hastamızdı. Bu hastamıza bir yıl önce operasyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Ameliyattan sonraki takip süreci olan bir yıl boyunca hastada hiçbir şekilde nöbet görülmedi. Aslında bu ameliyatlarda temel amaç nöbetleri kontrol altına alabilmektir. Ancak bu hastamızda ve buna benzer birkaç hastamızda tamamen nöbetsizlik görecek şekilde başarılı sonuçlar elde ettik. Aslında ülkemizde yapılan ancak doğu bölgesinde hiç yapılmayan ameliyatlardı. Biz bu ameliyatlara 1,5  yıl önce başladık ve çok kısa süre içerisinde de Türkiye'nin tüm illerinden bize hasta başvuruları oldu. Bu hastaların da mümkün olan en kısa zamanda tedavileri gerçekleştirildi. Epilepsi pili ameliyatı yüksek riskli olmayan bir ameliyattır. Ameliyattan bir gün sonra hasta normal hayatına döner ve 15 günde bir kademeli olarak pil ayarlamaları hekimler tarafından yapılmaktadır ve kullanmış olduğumuz pillerin ortalama 5-7 yıllık bir ömrü var. Tabii elektrik enerjisi yüksek doz kullanıldığında daha hızlı bitebilmektedir. Pili biten hastalarda lokal bir ameliyatla 20 dakikalık bir işlemle pil değişimi yapıp hasta normal hayatına dönebilmektedir." 
Merthan Yüksel de artık hiç nöbet geçirmediğini ifade ederken, babası İlhan Yüksel, geçen yıl temmuz ayında gerçekleştirilen ameliyat sonrası oğlunun sağlığına kavuştuğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. 
DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-08-03 13:00:22

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