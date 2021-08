Fırat Üniversitesinde 46 bin fidan toprakla buluşacak

Fırat Üniversitesi ile Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokolle üniversite içerisinde her öğrenci için bir fidan dikilecek. Bu kapsamda 46 bin fidan toprak ile buluşacak.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken, Fırat Üniversitesi önemli bir farkındalık çalışmasına imza attı. Fırat Üniversitesi ile Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, üniversitedeki her öğrenci için bir fidan, toplamda 46 bin fidan toprakla buluşacak. Fidanların toprakla buluşması için saha çalışmalarında sona gelindi. Türkiye’nin en büyük ve en yeşil üniversiteleri arasında yer alan Fırat Üniversitesi, yeni fidanlarıyla hem Elazığ’a hem de Türkiye’ye nefes olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında 2021 yılı içinde her öğrencimiz için bir fidanı, toplam 46 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Saha çalışmalarımız tamamlanmak üzere. yeşil Türkiye’mize, güzel Elazığ’ımıza, orman yangını şehitlerimize armağan olsun” dedi.

