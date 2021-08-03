Elazığ'da kontrollü şekilde yıkılan binanın çökme anı kamerada

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirilen 8 katlı binanın çökme anı kameraya yansıdı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki ve 27 Aralık 2020'deki 5.3 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi İstasyon Caddesi´nde bulunan 8 katlı bir apartmanda gerçekleştirilen kontrollü yıkım sırasında meydana gelen çökme anı kameraya anbean yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, bina saniyeler içerisine yıkılırken vatandaşlar da etraftaki iş yerlerine sığındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-08-03 19:26:23



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