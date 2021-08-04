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Yamaç paraşütçülerinin gözde mekanı Hazarbaba Dağı Hazarbaba Dağı, kışın kayak, yazın yamaç paraşütçülerinin vazgeçilmez adresi haline geldi

İHA

Yamaç paraşütçülerinin gözde mekanı Hazarbaba Dağı Hazarbaba Dağı, kışın kayak, yazın yamaç paraşütçülerinin vazgeçilmez adresi haline geldi

Elazığ’da bulunan 2 bin 700 rakımlı Hazarbaba Dağına farklı illerden gelen 12 pilot, paraşütle yamaç uçuşu yaparak heyecanlı ve renkli görüntüler oluşturdu.
Sivrice ilçesinde 4 mevsim farklı spor dallarından aktiviteler gerçekleştiriliyor. İlçede bulunan ve doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölüne yazın tatilciler yoğun ilgi gösteriyor. Aynı zamanda göl ile eşsiz manzaraya sahip olan 2 bin 700 rakımlı Hazarbaba Dağı zirvesinde kışın kayak yapılırken, bugünlerde ise yamaç paraşütü yapılıyor. Bu kapsamda Sportif Havacılık Kulübü tarafından Hazarbaba Dağında yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Elazığ başta olmak üzere Diyarbakır, Mardin, Malatya ve Erzincan’dan, 12 pilot Sivrice ilçesine geldi. Paraşütçüler ilk olarak Hazar Gölü kenarında kamp kurdu, ardından karların eridiği Hazarbaba Dağı zirvesine çıkarak göl istikametine doğru uçuşlarını gerçekleştirdi. Eşsiz manzaraya karşı uçan paraşütçüler, günlük 4 sorti yaparak hem heyecanlı hem de renkli görüntüler ortaya çıkarttı.
Paraşüt uçuşlarını Hazarbaba Dağı kayak merkezinin 400 metre üstünde gerçekleştirdiklerini aktaran Elazığ Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Kenan Şaksu, “Yaklaşık 10 senedir bu tepeden uçuş gerçekleştiriyoruz. Sadece Elazığ değil Malatya, Diyarbakır, Mardin ve Erzincan bölgesinden de sürekli pilot arkadaşlarımız gelip buradan uçuyoruz. Bildiğiniz gibi Sivrice de kamp alanlarımız mevcut. Sivrice ilçemizde zipline parkurumuz macera parkımız, adanın karşısında su sporları merkezlerimiz mevcuttur. İlimizi, ilçemizi cazibe merkezi haline kılan bütün aktivitelere tüm Elazığlıları bekliyoruz. Sabah 10.00’dan itibaren burada uçuyoruz. Diyarbakır’dan gelen arkadaşlar ise sabah saat 08.00’dan beri uçuyorlar. Hafta sonu gün boyu uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şuanda Elazığ, Diyarbakır ve Malatya pilotları burada. 1012 tane pilotumuz mevcut. Tandem pilotlarımız mevcut. Bu şekilde tüm Elazığlıları bekliyoruz. Elazığlı vatandaşlarımızın ilçemize sahip çıkmalarını istiyoruz” dedi.
Diyarbakır’dan dün geldiklerini gece ise kamp yaptıklarını belirten yamaç paraşüt pilotu Mahir Bilgin, “Alanları çok güzel. Diyarbakır’da uçacak tepemiz ve takeoff olmadığından dolayı 160170 kilometre yol kat ederek pilot arkadaşlarımızla birlikte buraya geliyoruz. Elazığ’da bu güzel manzara karşısında uçuş sağlıyoruz. Birçok insana, özelikle bu bölgenin gençlerine, çocuklarına iyi veya kötü bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Başka bir şeye yönelmesinler diye böyle yamaç paraşütü sporu yapıyoruz. Burası çok güzel, herkese tavsiye edebilirim. Elazığ da birçok yerden iyi. Yaz ve bahar aylarında burası yamaç paraşütü için gayet uygun. Birde ekstra olarak burası kış aylarında kayak merkezi olduğundan dolayı karın üstünde güzel bir manzarada uçuş sağlayabiliyoruz. Hazarbaba kayak merkezi de burada olduğu için hem yamaç paraşütü hem de kayak merkezi sporları yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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