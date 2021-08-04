Bahçede 53 Hint keneviri ele geçirildi, ev sahibi gözaltında

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Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, evinin bahçesinde 53 Hint keneviri ele geçirilen A.A.S., jandarmanın düzenlendiği operasyonla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince A.A.S.´nin, yazlık evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçildi. A.A.S.´nin evine düzenlenen operasyonda, bahçede 53 Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A.S.´nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-08-04 13:04:47



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