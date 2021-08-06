Elazığspor’da başkan Selçuk Öztürk istifa etti

Elazığspor’da 7 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi mevcut başkan Selçuk Öztürk, istifa ettiğini açıkladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığspor’da mevcut başkan Selçuk Öztürk, 7 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi istifa etti. Kulüp resmi internet sayfasından Selçuk Öztürk imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Yaklaşık 2.5 yıldır tüm imkansızlıklara rağmen 54 yıllık olan asırlık çınar Elazığspor Kulübümüzü bugünlere kadar getirmeyi başardık. Tıpkı geçmiş de 4.5 yıl başkanlık görevinde bulunduğum gibi 2019 yılında tekrar onurlu ve şerefli Elazığspor Kulübü başkanlık koltuğunda aziz şehrimizin marka değeri olan Elazığspor’umuzu hakkettiği yerlere getirmenin mücadelesini verdik. Gerek geçmişte, gerekse şimdilerde yalnız bırakılmanın büyük üzüntüsünü ve hayal kırıklıklarını yaşadık. Elazığspor tarihinin en uzun süreli başkanlık görevinde bulunan biri olarak Elazığspor’umuzun bu durumlarda olması tüm taraftarlarımız gibi şahsımı da derinden üzmektedir. Bu doğrultuda şehrimizin tüm dinamiklerinin harekete geçip, derhal 54 yıllık kulübümüze sahip çıkmaları adına transfer sezonun bitimine 33 gün kala benim için büyük bir şeref ve onur olan Elazığspor Kulübü başkanlık görevini bugün itibariyle bırakmış bulunmaktayım. Aylardır transfer yasağının kaldırılması konusunda geceli gündüzlü büyük uğraşlar vermeme rağmen büyük engellerle karşılaştım. Birçok dosyayı tek başıma çözüme kavuşturdum ancak geri kalan dosyalarda bir kısım futbolcu ailesinin tutumları maalesef olumlu sonuçlar almamıza engel oldu. Asırlık çınar, şehrimizin marka değeri Elazığspor’umuzun yaşaması adına kulübümüzün önünü açıp transfer sezonun bitimine 33 gün kala istifa ettiğimi bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bizleri sürekli oyalayıp kulübümüzün bu noktalara gelmesine sebep olan şehrin ileri gelenlerinden yeni seçilecek başkana gerekli maddi ve manevi destek olmalarını talep ediyor, büyük Elazığspor camiasından haklarını helal etmelerini istiyorum" ifadeleri kullanıldı.

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