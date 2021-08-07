Dev örümcek paniğe neden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dev örümcek paniğe neden oldu

İHA

Dev örümcek paniğe neden oldu

Elazığ’da bir inşaatın şantiye alanında görülen dev örümcek paniğe neden oldu.
Elazığ merkezde bir şantiyede makine mühendisi olarak çalışan Uğur Çetiner, çalışması sırasında arazide dev bir örümcek gördü. Hemen cep telefonunu çıkaran Çetiner, hayvanı kaydetmeye başladı. Çetiner, ''Dev örümceği gördüğümde paniğe kapıldım. Cep telefonu ile biraz görüntüsünü çektim. Bölgeden hızlıca uzaklaştı'' dedi.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ise örümceğin büyü, sarıkız, sarıömer isimleri ile bilinen galeodes türü olduğunu söyledi. Prof. Dr. Satar, ''Bu örümcek türü saldırgandır, kuvvetli ısırır. Zararlı böcekleri yedikleri için faydalıdır. Bölgemizde oldukça yaygın görülebilir. Hayvanın boş yere öldürülmesi doğru değildir. Bu türdeki örümcek kendisine yaklaşılmadıkça ısırmaz'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tedavisini üstlendiği Taha'nın sağlık durumu iyiye gidiyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tedavisini üstlendiği ...
Vali Yırık: “Devletimiz Elazığ’da yeni bir şehir inşa ediyor”
YEREL HABERLER Vali Yırık: “Devletimiz Elazığ’da yeni bir şehir inşa ...
Elazığspor’da başkan Selçuk Öztürk istifa etti
YEREL HABERLER Elazığspor’da başkan Selçuk Öztürk istifa etti
Elazığ’dan yangın bölgesine yardım eli
YEREL HABERLER Elazığ’dan yangın bölgesine yardım eli
Vali Yırık’tan vatandaşlara anlamlı jest: Tezgahtaki ürünleri alıp halka ikram etti
YEREL HABERLER Vali Yırık’tan vatandaşlara anlamlı jest: Tezgahtaki ...
Elazığ Basın Müzesi teşhir tanzimi yapım işi ihalesi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Elazığ Basın Müzesi teşhir tanzimi yapım işi ihalesi ...
Türkiye’de yılın Paramediki Mehmet Özmen seçildi Altın Ambulans Sağlık Ödülü, Elazığ’da görevli Mehmet Özmen’e verildi
YEREL HABERLER Türkiye’de yılın Paramediki Mehmet Özmen ...
Elazığ İl Özel İdarespor, futbolcu seçmeleri yapacak
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdarespor, futbolcu seçmeleri yapacak
Elazığspor’da başkanlık için 2. aday
YEREL HABERLER Elazığspor’da başkanlık için 2. aday
Modacı Dalmış, 2021’de renkli tarzlara dikkat çekti
YEREL HABERLER Modacı Dalmış, 2021’de renkli tarzlara dikkat çekti
'Kırmızı Montlular'dan yangın bölgelerine destek
YEREL HABERLER 'Kırmızı Montlular'dan yangın bölgelerine destek
Ayılar balını yiyince çareyi 3,5 metrelik iskele kurmakta buldu Arı kovanlarına saldıran ayılardan usanan vatandaş, kovanları 3,5 metre yükseğe taşıdı
YEREL HABERLER Ayılar balını yiyince çareyi 3,5 metrelik iskele ...
Elazığ’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Elazığ’da şiddetli rüzgar 3 evin çatısını uçurdu
YEREL HABERLER Elazığ’da şiddetli rüzgar 3 evin çatısını uçurdu
Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri, Manavgat’ta yangına müdahale çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri, Manavgat’ta ...
Elazığspor’da Necati Erdem başkanlığa aday olduğunu açıkladı
YEREL HABERLER Elazığspor’da Necati Erdem başkanlığa aday olduğunu ...
Elazığ’da kamyon bariyerlere çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Elazığ’da kamyon bariyerlere çarptı: 1 ölü
Elazığ’da iki doz aşı olmayan vatandaş, kahvehane ve kıraathaneye alınmayacak
YEREL HABERLER Elazığ’da iki doz aşı olmayan vatandaş, kahvehane ve ...
Başkan Şerifoğulları: ''Şehrin doğusuna prestijli bir yaşam alanı kazandırdık''
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları: ''Şehrin doğusuna prestijli bir ...
Kıraathanede 'buzlu' serinlik
YEREL HABERLER Kıraathanede 'buzlu' serinlik
Vali Yırık, Mustafapaşa Mahallesi'nde hak sahipleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Yırık, Mustafapaşa Mahallesi'nde hak sahipleri ...
Elazığ’da otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı
26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu Yetişmez denilen fıstığı Elazığ’da yetiştirdi, şimdi ABD’ye ihraç ediyor
YEREL HABERLER 26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstık ağaçları gelir ...