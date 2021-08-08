Sulama havuzunda mahsur kalan sansar, plastik boru ile kurtarıldı

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Elazığ'da sulama havuzunda mahsur kalan sansar, bir vatandaş tarafından plastik boru yardımıyla kurtarıldı.

Olay Elazığ'ın Ağın ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Badem Adası mevkinde bulunan sulama havuzundan sesler geldiğini fark eden Necati Yıldız, havuzun kenarına geldi. Yarı dolu havuzda sansarın mahsur kaldığını fark eden Yıldız, havuz kenarında bulunan plastik boruyu havuza uzattı. Borunun içine giren sansar daha sonra Yıldız tarafından çekilerek, bahçeye bırakıldı. Kısa bir süre boru içinde bekleyen sansar, daha sonra doğal yaşam alanına giderek gözden kayboldu.

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