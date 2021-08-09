Elazığ’da çatı yangını korkuttu

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Elazığ’da çıkan çatı yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sarayatik Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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