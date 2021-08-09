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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Yırık: "Çocuklarımız yıkılmış okullarının yerine yapılan okullarını bulmuş olacaklar”

İHA

Vali Yırık: "Çocuklarımız yıkılmış okullarının yerine yapılan okullarını bulmuş olacaklar”

– Depremde zarar gören kamu binalarının içerisinde 33 tane okulun olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, “Bunların da yeniden yapımı için geçmiş yıldan kalan ödeneğimizi de özellikle okul yapımına tahsis ettik. Çocuklarımız önümüzdeki yıl yıkılmış okullarının yerine yapılan okullarını bulmuş olacaklar” dedi.
Elazığ Valiliği tarafından kentsel dönüşüm toplantısı düzenlendi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan 21 bin konut, kentsel dönüşüm, yıkım çalışmaları ve okul yapımları ele alındı.
24 Ocak 2020 tarihinde bir deprem felaketi yaşadıklarını aktaran Vali Erkaya Yırık, “Hem depremin etkileri hem de pandemi ile birlikte vatandaşlarımızın mevcut durumunu zorlaştıran bir takım gerçekler oluştu. Bu süreç devam ederken bakanlıklarımızın yapmış olduğu çalışmalar ve devletimizin buradaki hassasiyeti, göstermiş olduğu ilgi nedeniyle 21 bin konutun TOKİ tarafından yapılması suretiyle inşaat çalışmaları devam ediyor. Bitmeyen inşaatlarımız var. Gerek kentsel dönüşüm gerekse de AFAD’ın rezerv alanlarından köy yerleşim ve merkezde yapılan konutlar var. Bu konutlar malumunuz 3’te 2’lik kısmı tamamlandı. 10 bine yakın kısmı da teslim edildi ve teslim edilme aşamasında” diye konuştu.
Depremde hasar görmüş ağır hasarlı binaların yıkımının devam ettiğini dile getiren Vali Yırık, “Belirttiğim gibi kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar diğeriyle eş değer içerisinde devam ediyor. Bu çalışmaların hangi durumda, pozisyonda ve ne aşamaya geldiğimizi bugün burada konuşup değerlendireceğiz. Deprem yaşamış vilayetimizde elbette vatandaşlarımızın konutları etkilenirken kamu binaları da zarar gördü. Zarar gören kamu binalarının içerisinde 33 tane okulumuz hasar görmüştü. Bunların da yeniden yapımı için bu sene geçmiş yıldan kalan ödeneğimiz de özellikle okul yapımına tahsis ettik. Özel idaredeki kaynaklarımız eğer okul için tahsis edilmişe bunu okul yapmak durumundayız diye düşünerek okul ihaleleri hızlandırdık. Çocuklarımız önümüzdeki yıl yıkılmış okullarının yerine yapılan okullarını bulmuş olacaklar. Daire amirlerimiz konutlarla alakalı çalışıyorlar. Hangi aşamaya gelindi, ne durumdayız veya bir eksiğimiz var mı diye bunları değerlendirip hızlı bir şekilde yol almaya çalışacağız” şeklinde konuştu.
Toplantıya, Vali Erkaya Yırık’ın yanı sıra AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı ile kurum amirleri katıldı.

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