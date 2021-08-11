Elazığ SYSK’dan 10. yıl dergisi

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, kulübün 10. yılına özel dergi çıkardı.

Deplasmanlı Kadınlar Hentbol 1. Liginde mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübünün 10. yıl dergisi çıktı. Dergide kulübün kuruluşun bu yana verilen emek okuyuculara aktarıldı. Dergi hakkında açıklamalarda bulunan kulüp başkanı İsmail Bayraktar, "Bu dergiyi çok önemsiyoruz. Çünkü bu dergi bugüne kadar yapmış olduğumuz sosyal, sportif ve kültürel çalışmaların kısa bir özeti şeklindedir. Bu dergiyi okuyan bir kişi derneğimizin yaptığımız çalışmaları, kuruluş amacımızı çok iyi anlayacağını düşünüyorum. Özellikle bizim formatımızda çalışan derneklere çoğu konu da ilham kaynağı olacağını düşünüyorum. Yine çocuklarımızdan bazılarının hikayelerini paylaşarak 'Siz bizim adımızı biliyorsunuz, hikayemizi değil' sloganımızı neden söylediğimizi anlatmaya çalıştık. Kısaca şunu demeye çalışıyoruz bizim yaptığımız işler hepsi belgeli bir şekilde burada. Bize destek olun biz gönüllü olarak daha birçok kızımızı Allah’ın izniyle topluma kazandıralım. Derginin basımında maddi manevi desteğini esirgemeyen kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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