Elazığ’da hibe ve kredi destekli girişimcilik eğitimleri başlıyor

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM), istihdama yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Pandemi sürecinden dolayı ara verilen eğitimlere yeniden start veren EBEGEM, hibe ve kredi destekli girişimcilik eğitimlerine başlıyor. EBEGEM eğitim uzmanı Hakan Özcan tarafından online olarak gerçekleştirilecek eğitimler, 1619 Ağustos tarihleri arasında 5 ve 10 kişilik gruplar halinde yapılacak. 12 saat sürecek eğitimlerde girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını hayata geçirmek ve girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini artırmak hedefleniyor. Elazığ Belediyesi BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Hibe ve Kredi Destekli Girişimcilik online eğitimlerinden faydalanmak isteyen girişimcilerin, 15 Ağustos'a kadar EBEGEM’e şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 15 Ağustostur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.