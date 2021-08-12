Kaçak kazı operasyonunda üzerinde 20 sikke ile yakalandı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kaçak kazı yapan K.D. (37) jandarma tarafından üzerinde 20 sikkeyle suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışma sonucunda merkeze bağlı Elmapınarı köyü mevkiinde izinsiz kazı yapan K.D.'yi suçüstü yakaladı. Kazı alanında dedektör ve kazı malzemeleri bulundu. Gözaltına alınan, üzerinde 20 sikke bulunan K.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-08-12 15:09:22



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