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Elazığ’da sel nedeniyle heyelan meydana geldi, yollarda çökmeler oluştu

İHA

Elazığ’da sel nedeniyle heyelan meydana geldi, yollarda çökmeler oluştu

Elazığ’da dün etkili olan sağanak yağış sonra sel oluştu. Sel sonrası heyelanların meydana geldiği bölgedeki yollarda hasar oluştu.
Olay, Baskil ilçesi Şahindere köyü Munzuroğlu mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün aniden bastıran yağış sonrası sel meydana geldi. Sel sonrası bölgede heyelan meydana gelirken, yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu kapanan yollar tekrar ulaşıma açıldı. Sel nedeniyle bir çok kayısı bahçelerinde toprak kayması, derin çukurlar ayrıca sulama borularında hasar meydana geldi. Köy yolunda göçme meydana gelirken olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Sel anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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