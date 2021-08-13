Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 27 kök kenevir ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Palu Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu ilçeye bağlı Burgudere köyündeki 3 adreste, kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda M.S.Y., S.B. ve M.Y.'nin adreslerinde toplam 27 kök kenevir ve 200 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-08-13 11:46:39
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