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FÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi binasının temeli atıldı

İHA

FÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi binasının temeli atıldı

Fırat Üniversitesi (FÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.
FÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Temel atma törenine, Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Müftüsü Selami Aydın, siyasi parti il temsilcileri, kurum müdürleri, fakülte dekanları ile davetliler katıldı.
Projenin Elazığ’a ve bölgeye hayırlı olmasını dileyen Elazığ Valisi Erkaya Yırık “Bugün burada çok güzel bir yatırıma hep birlikte şahitlik edeceğiz. Fırat Üniversitesi kurulduğu yıldan bu yıla 1975 yılından itibaren ülkemizin her köşesine öğrenci yetiştirmiş, hizmet adamı yetiştirmiş, katma değer üretmiştir. Elazığ’ımızın büyük değerlerinden biridir. Bilim ve sanat ilgi ve alaka görmediği yerden başka yerlere göç eder. İşte bu yatırım bu göçü engelliyor. İşte bu yatırım bölge hastanesi olarak bölge fakültesi olarak bölge illerden vatandaşlarımızın tedavi için burada akımını sağlıyor. Buradaki yatırım sadece sağlık sektörüne değil, esnafımıza, marketimize, pazarcımıza, ulaşımcıya ve ekonominin tüm sektörüne fayda sağlayacak. Elazığ’ımız ileri doğru gidiyor. Ben burada emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı olsun” dedi.
"Fakülte ve diş hastanesi sağlık alanında şehre önemli bir ivme kazandıracak’’
2013 yılında kurulan Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile 2016 yılında kurulan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Elazığ’a ve bölgeye hizmet vermeye devam ettiğini belirten FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi halihazırda Tıp Fakültesi binası içerisinde hizmet vermektedir. Hastanemiz bünyesinde 8 ana bilim dalı ve bu ana bilim dalları kadrosunda 1 profesör, 4 doçent, 17 doktora öğretim üyesi ile 31 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. 44 diş ünitesi ile ağız ve diş sağlığı tedavi hizmetlerine başlayan merkezimizde 1 adet panoramik ve sefalometrik cihazı, 1 adet dental tomografi cihazı, 4 adet röntgen cihazı, merkezi sterilizasyon ünitesi, 4 adet lokal girişim alanı ve 1 adet cat cam cihazı bulunmaktadır” şeklinde konuştu.
Elazığ’ın sağlık şehri olma yönündeki hedeflerine ulaşmasında önemli bir yatırım olacağını belirten Rektör Göktaş, “Bugün temelini atacağımız Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi binası sağlık hizmetleri alanında şehrimize çok önemli bir ivme kazandıracak, halkımızın daha iyi diş sağlığı hizmeti almasına büyük katkı sağlayacaktır. Diş Hekimliği Fakültesi ve hastanesi 14 bin 500 metre kare kapalı, 2 bin 500 metre kare otopark ve peyzaj imalatları olmak üzere yaklaşık 17 bin metre kare inşaat alanından oluşmaktadır. Binamız fakülte ve hastane olarak 2 ana blok üzerine inşa edilecektir. Fakülte binası içerisinde, 6 adet 120 kişilik anfi, 5 adet öğrenci laboratuvarı, 1 adet fantom laboratuvarı, 1 adet Preklinik, 1 adet 150 kişilik konferans salonu, Dekanlık ve yönetim birimleri, idari ve akademik personel ofisleri, kafeterya ve dinlenme alanları yer alacaktır. Projemizi 2022 yılının sonunda tamamlayarak Elazığ ve bölge halkımızın hizmetine sunmayı planlamaktayız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcılar hep birlikte temel atılması için butonlara bastı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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