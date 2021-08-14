Elazığ'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Elazığ’da jandarma ekiplerince zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 23 gram 'Hibrit esrar' olarak da bilinen skunk maddesi ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan bazı şüphelileri takibe aldı. Yapılan çalışmalarda, Türk asıllı Alman vatandaşı O.D.’nin bulunduğu araç yol kontrol noktasında durduruldu. Şahsın yapılan üst aramasında ‘Hibrit esrar’ olarak da bilinen 23 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan yasal işlem başlatılırken İl Jandarma Komutanlığınca da uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

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