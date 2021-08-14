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Elazığ'daki uyuşturucuya 1 gözaltı

DHA

Elazığ'daki uyuşturucuya 1 gözaltı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 23 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen O.D.´nin (39) içinde bulunduğu aracı, kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan amada, 23 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-08-14 14:35:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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