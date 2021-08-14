Elazığ'daki uyuşturucuya 1 gözaltı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 23 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen O.D.´nin (39) içinde bulunduğu aracı, kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan amada, 23 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-08-14 14:35:56



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