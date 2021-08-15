Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun evinde hüzün

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´taki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu´nun Elazığ´daki babaevine acı haber ulaştı.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya´dan kiralanan ve Kahramanmaraş´taki orman yangınına müdahale sırasında düşen uçakta hayatını kaybeden Elazığlı 2 çocuk babası pilot Serkan Mirzaoğlu´nun acı haberi annesine verildi. Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, Mirzaoğlu´nun babaevine gelerek anne Havva Mirzaoğlu´na taziye dileklerinde bulundu. Serkan Mirzaoğlu´nun, 4 ay önce 'Ben hayatımı kaybedersem beni babamın yanına defnedin, mezarım onun yanında olsun' diye vasiyette bulunduğu belirtildi. Mirzaoğlu'nun babasının da bir ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-08-15 08:40:16
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