Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

İHA

Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunan F.A. ile F.B. caddede karşılaştı. Sözlü tartışmanın ardından F.B. belinden çıkardığı tabanca ile F.A.’yı bacağından vurarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli F.B. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’a hayat verecek olan Kent-Köy hizmete açıldı Elazığ’da 45 bin metrekarelik alana kuruna Kent-Köy düzenlenen törenle açıldı Yaşam alanında Türk tarihindeki dört önemli dönem olan, Orhun, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini temsil eden dört ana giriş kapısı yer alıyor Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: "Biz hemşehrilerimize söz vermişiz, gece gündüz demeden, uyumadan, yorulmadan koşturarak hizmetlerimizi hayata geçireceğiz" "Görev süremiz tamamlandığında da iddia ediyoruz, bu şehrin sorunları minimize edilecek, asgari düzeye inecek ve çok daha güzel yaşanabilir müreffeh şehirler arasında ilk sırada yerini alacak"
YEREL HABERLER Elazığ’a hayat verecek olan Kent-Köy hizmete ...
Pilot Serkan Mirzaoğlu'nun cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi
YEREL HABERLER Pilot Serkan Mirzaoğlu'nun cenazesi memleketi ...
Taraftar grubu başkanı, futbol kulübüne başkan oldu
YEREL HABERLER Taraftar grubu başkanı, futbol kulübüne başkan oldu
Elazığspor'da yeni başkan Serkan Çayır oldu
YEREL HABERLER Elazığspor'da yeni başkan Serkan Çayır oldu
Elazığ'dan sel bölgelerine yardım
YEREL HABERLER Elazığ'dan sel bölgelerine yardım
Elazığ’dan sel bölgesine 3 tır yardım
YEREL HABERLER Elazığ’dan sel bölgesine 3 tır yardım
Tantuni ustasına bıçaklı saldırı kamerada
YEREL HABERLER Tantuni ustasına bıçaklı saldırı kamerada
AED’den 33 akülü tekerlekli sandalye
YEREL HABERLER AED’den 33 akülü tekerlekli sandalye
Önce ustayı bıçakladı, ardından dükkanı dağıttı: Bıçaklı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Önce ustayı bıçakladı, ardından dükkanı dağıttı: ...
Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun evinde hüzün
YEREL HABERLER Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun evinde hüzün
Elazığ'da trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı
Uçak kazasında kahreden detay: Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
YEREL HABERLER Uçak kazasında kahreden detay: Elazığlı pilot, ...
Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun Elazığ'daki babaevine Türk bayrağı asıldı
YEREL HABERLER Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun Elazığ'daki ...
Elazığ'daki uyuşturucuya 1 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'daki uyuşturucuya 1 gözaltı
Elazığ’da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Elazığ’da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
Elazığ'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Elazığ'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Elazığ’da kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ’da kuyumcuda silahlı soygun girişiminde ...
Belçika'da ameliyat edilemedi, şifayı Elazığ'da buldu Beyin ameliyatı sonrası sağlığına kavuşan Aslıhan Bataray: ''Tıp konusunda Avrupa Avrupa diyorlar ama Türk hekimleri gibisi yok''
YEREL HABERLER Belçika'da ameliyat edilemedi, şifayı Elazığ'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.