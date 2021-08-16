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Milletvekili Gürsel Erol: “Aşıya güvenin, ben milletvekili olarak 3 doz aşımı oldum”

İHA

Milletvekili Gürsel Erol: “Aşıya güvenin, ben milletvekili olarak 3 doz aşımı oldum”

Aşılanmanın yalnızca bireysel değil aynı zamanda toplum sağlığının korunması ile ilgili bir süreç olduğunu belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Aşıya güvenin, ben milletvekili olarak 3 doz aşımı oldum” dedi.
Ülke genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ederken, Elazığ'da da aşı seferberliği sürüyor. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol bu kapsamda Fethi Sekin Şehir Hastanesi aşı biriminde görevli sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Aşı çalışmaları hakkında Başhekim Prof. Dr. Erol Keleş'ten bilgi alan Milletvekili Erol, aşı olan vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, bireysel aşılanmanın toplum sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.
Covid19 salgınından olabilecek en kısa sürede kurtulabilmek için aşılamanın hızla yapılması gerektiğini aktaran CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Elazığ’da korona sürecinde aşılanmanın daha yaygın hale gelmesiyle ilgili yürütülen süreç hakkında bilgi almak için Fethi Sekin Şehir Hastanesi aşı birimini ziyaret ettik. Aldığımız bilgilere göre Elazığ’da aşılama oranı yaklaşık 61 civarında. Hastanede yatan hastaların birçoğu aşısını yaptırmayandır. Aşısını olup hastanede yatan hasta sayısı çok az ve yaşam riskleri yok. Aşılanma yalnızca kendi sağlığınızla ilgili bir süreç değil, aynı zamanda toplum sağlığının korunması ile ilgili bir süreçtir. Bütün hemşehrilerimizin, komşularımızın, akrabalarımızın, eşimizin ve dostumuzun sağlığının korunması açısında da bireysel aşılanma çok önemli. Bireysel aşılanmayı yalnızca kendi sağlığınız ve özgürlüğünüz olarak değerlendirmeyin. Bireysel aşılanma aynı zamanda sizin çevrede iletişim kurduğunuz ve günlük hayatta yaşadığınız, selam verdiğiniz herkesin sağlığını korumasıyla ilgili çok önemli bir adımdır” diye konuştu.

"Sosyal medyadaki yanlış bilgilere göre bireysel ve toplum sağlığını risk etmeyin"
Aşıya güvenilmesi gerektiğini aktaran Milletvekili Erol, “Aşıya güvenin, ben milletvekili olarak 3 doz aşımı oldum. Milletvekili arkadaşlarımızın çoğu 3 ve 4 doz aşılarını oldular. Biz de ilin milletvekili olarak neye güvenip aşı olduk. Türkiye’ye aşı geldiği zaman ilk başta sağlık personeli aşılandı. Akademisyenler, doktorlar hemşireler ve sağlık personeli aşılandı. Hastalıktan kendisini korumak için öncelikle sağlık personelinin aşılanması yapıldı. Eğer sağlık personeli kendisine, çocuklarına aşı oluyorsa demek ki bir risk yok, risk olsa zaten onlar yaptırmaz. Risk olmadığı için tam tersine bireysel sağlığının korunması adına sağlık personeli aşı oluyorsa biz de o güvenceyle gidip aşılarımızı olduk. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların yönlendirmelerine göre aşılarınızı olun, aşıdan korkmayın sosyal medyadaki yanlış bilgilere göre sağlığınızı ve toplum sağlığını risk etmeyin, bunlara inanmayın. Toplumda sağlıkla ilgili birimler, meslek kuruluşları, ilin milletvekili, valisi, siyasi partilerin genel başkanları ve Sayın Cumhurbaşkanı aşı olmuşsa siz de aşı olmaktan korkmayın diyorum. Aşı olmak kendi sağlığını ve toplum sağlığını korumak için yapmanız gereken önemli bir ahlaki ve vicdani bir sorumluluk olarak değerlendiriyorum bütün hemşehrilerimi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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