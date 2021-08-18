Hazırlık maçı: Hekimoğlu Trabzon: 1 - Elazığ Karakoçan: 2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hazırlık maçı: Hekimoğlu Trabzon: 1 - Elazığ Karakoçan: 2

İHA

Hazırlık maçı: Hekimoğlu Trabzon: 1 - Elazığ Karakoçan: 2

Erzurum kampındaki ikinci hazırlık maçında 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon’la karşılaşan Elazığ Karakoçan, rakibini 21 mağlup etti.
Erzurum Palandöken’de 2. etap kamp çalışmalarını sürdüren Elazığ Karakoçan FK, ikinci hazırlık maçında karşılaştığı 2. Lig'in iddialı takımlarından Hekimoğlu Trabzon’u 21 yendi. İlk hazırlık maçında Mardin 1969 Spor’la golsüz berabere kalan mavibeyazlı ekip, Trabzon ekibi karşısında kazanmasını bildi ve moral buldu.
Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Sahası'nda oynanan maçta Hekimoğlu Trabzon, 21. dakikada öne geçse de 38. dakikada İlhan Aslanoğlu eşitliği sağladı ve ilk yarı 11 sona erdi. İkinci yarıda da baskılı oynayan Elazığ ekibi, aradığı golü 78. dakikada İlhan Aslanoğlu ile buldu ve müsabakadan 21’lik galibiyetle ayrıldı.
Elazığ ekibi, Erzurum kampındaki son hazırlık maçında 21 Ağustos Cumartesi günü Artvin Hopaspor ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığspor’da görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER Elazığspor’da görev dağılımı yapıldı
İntihar notu bırakan genç kayıplara karıştı: Ailesi perişan halde gelecek iyi bir haber bekliyor
YEREL HABERLER İntihar notu bırakan genç kayıplara karıştı: Ailesi ...
EBK, Levent Deringöl’e emanet
YEREL HABERLER EBK, Levent Deringöl’e emanet
Elazığ’a iki tenis kortu daha yapılacak
YEREL HABERLER Elazığ’a iki tenis kortu daha yapılacak
Teröristlerin saldırısının üzerinden 5 yıl geçti, acısı hala geçmedi Elazığ’daki bombalı saldırının 5’inci yılı geride kaldı, olay anı hafızalardan silinmiyor
YEREL HABERLER Teröristlerin saldırısının üzerinden 5 yıl geçti, ...
Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün arayla öldü
YEREL HABERLER Elazığ'da koronavirüs tedavisi gören çift, bir gün ...
Elazığ Valisi Yırık: ‘’Devletimiz her daim güçlü, devletimiz her daim milletimizin yanındadır’’
YEREL HABERLER Elazığ Valisi Yırık: ‘’Devletimiz her daim güçlü, ...
Karı koca bir gün arayla koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Karı koca bir gün arayla koronaya yenik düştü
Elazığ’daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elazığ’daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da üretilen 12 milyon sazan yavrusu 17 kente gönderildi
YEREL HABERLER Elazığ'da üretilen 12 milyon sazan yavrusu 17 kente ...
Elazığ’dan 18 kente 12 milyon yavru sazan balığı gönderildi
YEREL HABERLER Elazığ’dan 18 kente 12 milyon yavru sazan balığı ...
Kitle nedeni ile nefes darlığı ve yutma güçlüğü çeken hasta Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Kitle nedeni ile nefes darlığı ve yutma güçlüğü çeken ...
Elazığ’da örtü yangını
YEREL HABERLER Elazığ’da örtü yangını
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Koşusu’nu Queen Salima kazandı
YEREL HABERLER Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Koşusu’nu Queen Salima ...
Zelal Şengür, ikinci profesyonel maçına çıkacak
YEREL HABERLER Zelal Şengür, ikinci profesyonel maçına çıkacak
Elazığspor, Erzurum’da kamp yapacak
YEREL HABERLER Elazığspor, Erzurum’da kamp yapacak
Elazığspor Başkanı Serkan Çayır: “Çocukluğumuzun sevdasına sahip çıkmak adına gece-gündüz demeden son ana kadar mücadele edeceğiz"
YEREL HABERLER Elazığspor Başkanı Serkan Çayır: “Çocukluğumuzun ...
Baraj suları 150 metre çekildi, 700 yıllık mezarlık gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Baraj suları 150 metre çekildi, 700 yıllık mezarlık ...
Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı
Muhtarlık seçimi husumeti silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı
YEREL HABERLER Muhtarlık seçimi husumeti silahlı kavgaya dönüştü: 3 ...
Elazığlı sporcu Türkiye 5’incisi
YEREL HABERLER Elazığlı sporcu Türkiye 5’incisi
Milletvekili Gürsel Erol: “Aşıya güvenin, ben milletvekili olarak 3 doz aşımı oldum”
YEREL HABERLER Milletvekili Gürsel Erol: “Aşıya güvenin, ben ...
Kazada yaralanan vatandaşlara yoldan geçen doktor ve hemşire müdahale etti Elazığ’da otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan vatandaşlara yoldan geçen doktor ve ...
Uçak kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Uçak kazasında hayatını kaybeden pilot son ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.