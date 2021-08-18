Elazığ’da ‘Görünmezi Görünür Kıl’ Projesi toplantısı

Elazığ’da ‘Görünmezi Görünür Kılmak’ Projesinin paydaşlar toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği ve Portekiz 'de bulunan Associaçao de Paralisia Cerebral de Coimbra ortaklığıyla hibe desteği alan ve 15 ay sürecek olan "Görünmezi Görünür Kılmak Projesinin toplantısı düzenlendi. Kültür Park’ta gerçekleştirilen toplantıda, zihinsel engellilere yönelik faaliyetler, yararlanıcıların günlük hayatta karşılaştığı eğitim, istihdam, erişilebilirlik sorunları ve çözüm önerilerini konuşularak proje süresince yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Projenin kurucu ortaklarından Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği Başkanı Çiçek Tutuş, “Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneğimiz, ilimizde 2007’den bu yana faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Elâzığ ve Türkiye’nin çeşitli noktalarındaki projeler kapsamında engellilerin katılımını artırmak, engellileri bilinçlendirmek, engellilere yönelik ayrımcılık söyleminin önüne geçmek amacıyla etkinlikler düzenlemektedir. Proje ile Türkiye ve Avrupa'da zihinsel engelli bireylerin toplumda görünürlüğünü arttırmayı ve zihinsel engellilerle çalışan sivil toplum örgütleri arasında Avrupa çapında bir dayanışma ağı oluşturulmasının hedeflenmektedir. Dernek olarak halen engellilerin toplumsal katılımını sağlamaya yönelik projeler yürütmeye devam ediyor” dedi.

Toplantıya, engellilerle çalışan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vakıf, dernek ve rehabilitasyon merkezi temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı.

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