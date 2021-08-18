Deprem sonrası Elazığ’da 24 bin 83 konut inşa edildi

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde 24 bin 83 konut yapıldı. Devlete teşekkür eden depremzede vatandaşlar, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da konutların inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Tamamlanan binlerce konut ise çekilen kuralar ile hak sahiplerine teslim edildi. Evlerine kavuşan depremzede vatandaşlar, devletin her zaman yanlarında olduğunu, yapılan konutların güvenli ve güzel olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Elazığ’da 24 bin 83 konutun yapıldığını aktararak, “Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokumuzu sürekli olarak artırıyoruz. 2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.



"Evler gerçekten güzel"

Mahallesinde yapılan konutlar hakkında bilgi veren Abdullahpaşa Mahalle Muhtarı Yavuz Köse, “Cumhurbaşkanımız bugün 24 bin 83 konutun yapıldığını açıkladı. Mahallemizde 2 bin 300’e yakın konut yapıldı. Bu konutlar 4 etaptan oluşuyor. 1. ve 2. etabı vatandaşlarımız teslim aldı. Bu yakın zamanda 3. etabımızı da alacaklar. Bir ay sonrada inşallah 4. Etabımızda teslim edilecek. Evler gerçekten güzel. Sosyal donatı, yeşil alanları ve parklarıyla, dizayn ve sağlamlık bakımdan olsun hakikaten güzel” dedi.



"Eski evlere göre hakikaten çok güzel ve kullanışlı"

Taşınalı 10 gün olduğunu aktaran Recai Dikbaş, “Eski evlere göre hakikaten çok güzel ve kullanışlı. Evler çok güzel ve sağlam. Evlerde tuğla yok hep tünel beton. Çok güvenilir, rahatız. Bir şikayetimiz yok. Allah devletimize ve milletimizi zeval vermesin. Hiç depremleri hissetmiyoruz. Burada yetkililerin söylediğine göre, 7.5 şiddetine bile dayanıklı. Ben kaynakçıyım. Birkaç işim vardı. Hilti ile duvarı zor deldim. O kadar sağlam. Devletimiz başından beri vatandaşına sahip çıktı. Şuanda Karadeniz'de vatandaşın yanında. Burada da yanımızdaydı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.



“Deprem olsa yerimden bile kalkmam”

Daha önceki evinin eski olduğunu aktaran Akide Dikbaş, “Eski evlerde temizlik yapardık belli olmazdı. Ama şimdi Allah devletimizden razı olsun. Allah cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. Evlerimiz çok güzel olmuş, çok memnunuz. Bize dört dörtlük evleri yaptı ve teslim etti. Güvenilir evler. Deprem olsa yerimden bile kalkmam” şeklinde konuştu.

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