Salça kutusu ve kahve poşetinden esrar çıktı



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarmanın bir araçta narkotik köpeği 'Mişa' ile yaptığı aramada, salça kutusuna ve kahve poşetine gizlenmiş 755 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalarla E.U., A.K., S.I., Y.A. ve C.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı. Takibe alınan şüphelilerden E.U.'nun kullandığı araç, jandarma yol kontrol noktasında durdurularak narkotik köpeği 'Mişa' ile arama yapıldı. Aramada, salça kutusu ve kahve poşetine gizlenmiş 755 gram esrar ele geçirildi. E.U. ile bağlantılı olan A.K., S.I., Y.A. ve C.K.'nin adreslerine düzenlenen operasyonda da toplam 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-08-19 11:02:38



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