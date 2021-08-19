Op. Dr. Fatih Erol: “Covid-19'dan yoğun bakıma alınan hastaların çoğu obezite hastası”

Korona virüste özelikle yoğun bakıma alınan hastaların çoğunun obezite hastası olduğunu belirten Metabolik ve Obezite Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Erol, “Obez insanlarda ölüm oranın yüksek seyrettiğini görmekteyiz” dedi.

Mediline Hastanesi Metabolik ve Obezite Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Erol, Covid19 ve obezite hastalığı hakkında bilgi verdi. Covid19’un yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına aldığını aktaran Op. Dr. Fatih Erol, “Yapılan bilimsel çalışmalara göre tüm dünyada Covid19’un obezite hastalarına bulaşması, ağır geçirilmesinde ve ölüm riskinin artmasına sebep olduğu açıklandı. Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs genç, yaşlı demeden herkesi etkiliyor. Ancak virüs nedeniyle obezite kişiler daha olumsuz etkileniyor. Yurt dışında ve ülkemizde yapılan araştırmalarda korona virüsün obez kişiler üzerinde olumsuz etkisi olduğunu, vücut kitle indeksi yükseldikçe hastalığın şiddetinin arttığını, daha fazla yoğun bakım tedavisine ve mekanik ventilasyona bağlanma ihtiyacının olduğu belirtildi” dedi.

2019’un başından beri korona virüs pandemisinin tüm dünyada ve ülkede yaygın bir salgın olarak devam ettiğini aktaran Erol, “Hastalığın seyri açından tedaviler gelişmekte ve hastalığın bulaşıcılığını ve etkisini azaltmak için aşılar geliştirildi ve geliştirilmeye devam etmektedir. Covid19 hastalığına yakalanan hastaları incelediğimizde genellikle ileri yaş kronik hastalıkları olan insanlarda daha ağır seyretmekte ve daha ölümcül olmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalarda tüm dünyada özelikle Amerika’ da, Avrupa’da obezitenin; hastalığın bulaşmasına ve ağır geçirilmesinde yoğun bakım gereksinimi konusunda çok ciddi bir risk faktörü oluşturmaktadır. Özelikle yoğun bakıma alınan hastaların çoğu obez fazla kilolu olan hastalardan oluştuğunu görmekteyiz. Yine obez insanlarda ölüm oranın yüksek seyrettiğini görmekteyiz” diye konuştu.

Sebebi hakkında bilgi veren Erol, “Bunun sebebi hem obeziteye bağlı akciğere rezervleri düşük olmakta, üstüne bir de akciğere korona virüsün bulaşmasına bağlı ciddi solunum yetmezliği gerçekleşmekte . Bu durum ise yoğum bakım oranı ihtiyacını artırmakta. Mekanik ventilasyon ihtiyacını artırılıp ölüm oranını artırmaktadır. Ayrıca obeziteye bağlı olarak gelişen ek hastalıklar tansiyon, şeker, astım gibi rahatsızlıklar da hastalığın ağır geçmesine ve ölüm oranının yüksek olmasına sebep olmaktadır. Ayrıca kilolu hastalarda vücutta yağ oranı artıkça yağ dokusundan salgılanan sitokin ve hormonların artması hastada sitokin fırtınası dediğimiz bir tabloya sebep olmakta, ve hastalığın ağır seyretmesine neden olmaktadır. Bu risklerden dolayı fazla kilolu olan hastaların normal olan hastalara göre hijyen, maske ve mesafe konusunda daha da dikkatli olması gerekmektedir. Obezitenin tedavisi konusunda hem diyetisyenlerden kilo kontrolü konusunda destek alması gerekmekte ve buna rağmen hala kilo veremeyen hastalara da obezite ameliyatlarını önermekteyiz” şeklinde konuştu.

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