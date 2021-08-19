Zabıta olmak isteyen engelli Emirhan'ın hayali gerçek oldu



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ Belediyesi zabıta ekipleri, bedensel engelli Emirhan Işık'ın (27) zabıta olma hayalini gerçekleştirdi. Işık, zabıta üniforması giydi, ekiplerle birlikte dükkanlarda denetim yaptı.

Kentte, 2006 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle bedensel engelli olarak yaşamını sürdüren Emirhan ışık, 13 Ağustos'ta, 153 Beyaz Masa servisini arayıp, 'zabıta memuru' olmak istediğini söyledi. Konuyla ilgili bir de dilekçe yazan Işık'ın talebi, yetkililer tarafından uygun bulundu. Bunun üzerine zabıta ekipleri, evinden aldıkları Işık'ı Mehmetçik Karakolu'na götürdü. Karakolda Müdür Murat Ayaz tarafından karşılanan Işık, ardından ekiplerle birlikte denetime çıktı. Denetimde koronavirüs tedbirlerini, dükkan ruhsatlarını ve vergi levhalarını soran Işık'ın hayali gerçek oldu.

'BİR HAFTA BİZİMLE'

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Ayaz, Işık'ın dilekçesini okuduğunda çok mutlu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Emirhan, dilekçesinde zabıta memuru olarak görev yapmak, bizimle çalışmak istediğini belirtmişti. Ben de arkadaşlarıma talimat verdim, kendisine üniforma hazırladık. İsteğini yerine getirmek için davet ettim. Kendisiyle birlikte esnaf ziyaretinde bulunup denetim yaptık. Emirhan kardeşimizin isteğini yerine getirdik. Bir hafta süreyle bizim arkadaşlarımızla zabıta memuru olarak çalışacak. Kendisinin bu isteğini yerine getirmekten mutluluk duyuyoruz."

Işık, 2006 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından engelli kaldığını ve hayatının değiştiğini belirterek, "Zabıtalığa özendim ve 153'ü arayıp zabıta olmak istediğimi söyledim. Telefondaki hanımefendi de durumumu öğrendi ve raporumla dilekçemi istediler. Dilekçeyi teslim ettim ve beni mutlu ettiler. Bana üniforma verdiler. Bugün de zabıta ekipleri evime geldi. Şu anda Gazi Caddesi'ndeki dükkanları geziyoruz. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-08-19 15:56:57



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