Elazığ İl Özel İdare, iç transferde 4 isimle anlaştı

Elazığ İl Özel İdare Basketbol Takımı, iç transferde 4 sporcu ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdarespor, iç transferde 4 sporcu ile anlaşmaya vardı. Transferlere ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon takımımızda oynayan Nihan Dabakoğlu, Nuran Tutsak, Çelen Türk ve Nazlı Güngör ile 20212022 sezonu için yeni sözleşme imzalanmıştır. Oyuncularımıza hoş geldin dileklerimizi ileterek, sezonun şehrimiz, kulübümüz ve sporcularımız adına başarılı geçmesini dileriz" denildi.

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