Kovancılar ’da aşı seferberliği, ekipler kapı kapı dolaşıp vatandaşları aşılıyor

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde aşı seferberliği kapsamında kırsal mahallelerde kapı kapı dolaşıp vatandaşların randevu almadan aşılanma çalışmaları devam ediyor.



Türkiye geneli olduğu gibi Elazığ'da da Covi19'la mücadele kapsamında aşı seferberliği sürüyor. Bu kapsamda Kovancılar ilçesinde de harekete geçen sağlık ekipleri birçok yerde mobil stantlar kurarak aşılama çalışmalarına devam ediyor. Aşı çalışmaları kapsamında kırsalda vatandaşların kapısına kadar giden Mobil Aşı Ekipleri randevusuz bir şekilde vatandaşların aşılarını yapıyor. Ekipler aynı zamanda vatandaşlara Covid19 aşısı hakkında bilinçlendirme de yapıyor. Enfekte oranın düşük tutulabilmesinin tek yolunun aşı olmaktan geçtiğini belirten ekipler, bağışıklık oranının yükselmesi ile ülkede Covid19 ile mücadelede başarının yakalanacağını aktardı.



Ekiplerin uğradıkları her mahallede vatandaşları aşı konusunda bilinçlendirdiğini dile getiren Kovancılar Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, ” Kulaktan dolma bilgilerle vatandaşların yanıltılıyor. Dünyayı etkisi altına alan Covid19 ile mücadelede başarının anahtarının aşılama ile mümkündür. Vatandaşlarımızdan aşı konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz. Sağlık çalışanlarımız aşılama ikna ekiplerimizin çalışmaları sonucunda aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın köyde işlerini bırakıp gelemedikleri için aşı hizmetinden faydalanmamaktaydılar. Bu kapsamda aşı ekiplerimiz köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza aşılama hizmeti sunmaya başladı. Köylerimizde yaşayan her bir vatandaşımıza ulaşıncaya kadar, toplum sağlığımız için çalışmalarımız devam edecektir. Sağlığınız için aşınızı olunuz ”dedi.



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