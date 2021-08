Almanya'daki babalarından 22 gündür haber alamıyorlar

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ALMANYA'da 17 yıldır döner ustası olan Tekin Yılmaz'dan (48) 22 gündür haber alamayan kızları Aylin ve Pınar Yılmaz, yetkililerden yardım istedi.

Elazığ'da yaşayan Aylin ve Pınar Yılmaz kardeşler, 17 yıldır Almanya'da döner ustası olan babaları Tekin Yılmaz'dan 30 Temmuz'dan beri haber alamadıklarını söyledi. Babalarının başına bir şey geldiğini düşünerek Alman ve Türk polisine haber verdiklerini belirten Yılmaz kardeşler, yetkililerden babalarının bulunmasını istedi. Tekin Yılmaz'ın çevresinde sevilen biri olduğunu söyleyen kardeşler, ondan gelecek iyi bir haber bekliyor.

Her akşam telefonda konuştuğu babasından 22 gündür haber alamadıklarını belirten Aylin Yılmaz, şunları söyledi:

"Babam her yaz Elazığ'a izne gelmeye çalışıyor. Bu yıl da gelecekti. Tam geldiği tarihi söylemiyor, sürpriz yapıyor. Babamdan 2-3 gün haber alamayınca tekrar yolda sandık. O yüzden bir yerlere haber vermedik. Sonra babamın telefonu tamamen kapanınca biz babamın başına bir iş geldiğini düşünüyoruz. O yüzden biz de oradaki polislerle buradaki polislere haber verdik. Türkiye'ye giriş çıkışı yok, Almanya'dan çıkışı yok. Babamı merak ediyoruz. 29 Temmuz'da her akşam olduğu gibi biz babamla tekrar WhatsApp'tan sesli arama yaptık. 30 Temmuz sabahı mesajlaştık. 2 Ağustos´a kadar babamın telefonu açıktı. Yani attığımız mesajlar iletiliyordu. Normal arama yaptığımız zaman da telefonu çalıyordu. 2 Ağustos'tan sonra babamın telefonuna tamamen ulaşamadık. Orada kuzenim var, o polisin yanına gidip geliyor ama 1'inci dereceden akrabası olmadığı için pek bilgi vermiyorlar. Babamın iş arkadaşları orada, dükkanın sahibi orada. Onların aracılığıyla polislerle iletişim kuruyoruz. Onun dışında başka bir bağlantımız olamıyor. Babam normalde her şeyini bana söyleyen bir insan. Her akşam konuştuğumda günlük olayını hemen hemen anlatır. Öyle kavga eden hatta tartışmaya giren bir insan bile değil. O yüzden desek ki biri ile tartıştı, aklımızda bir şüphe olsa o insan üzerinden olayları ilerleteceğiz. Ama öyle bir durum da olmadığı için biz de bilmiyoruz. Babamın olduğu bölgede zaten Türkler yoğunluklu. Çevresi tarafından hem Alman müşterileri hem de Türk müşterileri tarafından sevilen biri"DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-08-20 14:34:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.