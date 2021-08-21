Elazığ’da polis ekipleri hırsızlara göz açtırmıyor: 7 şüpheli yakalandı

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Elazığ’da çeşitli suçlardan toplam 60 kaydı bulunan 7 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden 3’ü bugün adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri canla başla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kent genelinde hırsızlara da göz açtırmıyor. Bu kapsamda merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde atıl durumda bulunan eski SSK lojmanlarında hırsızlık ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı bir çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 2 gün içerisinde H.K., G.K., K.U., A.H.U., C.E., H.E., D.K. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan toplam 60 suç kaydı bulunan 7 şüpheliden 3’ü İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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