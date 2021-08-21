Elazığ’da trafik kazası: 1 ağır yaralı

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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, ElazığDiyarbakır karayolu Kinederiç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ü. idaresindeki Opel marka 49 AY 904 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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