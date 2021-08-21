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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da trafik kazası: 1 ağır yaralı

İHA

Elazığ’da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, ElazığDiyarbakır karayolu Kinederiç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ü. idaresindeki Opel marka 49 AY 904 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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