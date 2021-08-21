Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları miniklerle maç yaptı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen ve çocukların faydalandığı yaz spor okullarını ziyaret ederek öğrencilerle futbol ve basketbol maçı yaptı.

Elazığ’da pandemi sonrası normalleşme döneminde kent genelinde ikamet eden çocuklar, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okullarıyla yeniden ilgi duydukları spor dallarına kavuştu. Pandemi dönemi nedeniyle birçok sosyal etkinlikten uzak kalan çocuklar, uzman eğitmenler tarafından verilen futbol, basketbol ve yüzme kursları ile keyifli bir tatil dönemi geçirirken Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kültür Park Spor Tesislerinde çocukları ziyaret ederek öğrencilerle futbol ve basketbol maçı yaptı.

Elazığ Belediyesinin yaz okullarında yetişen çocukların ilerleyen zamanlarda Elazığ'ı temsil edeceklerine inandığını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ''Pandemi döneminin ardından yaz spor okullarında gençlerle yeniden buluşmak bize de mutluluk verdi. Motivasyon ve enerji kaynağımız olan çocuklarımızla yaz spor okulumuzda buluştuk. Spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması büyük önem taşıyor. Öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak, yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediğimiz yaz spor okullarına bu yıl da devam ediyoruz. Eğitimöğretim yılının sona erdiği bu dönemde çocuklarımızın hoş vakit geçirmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Yetenekli öğrencilerimizin ileriki zamanlarda Elazığ’ımızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Spor okullarımıza katılan çocuklarımızı özellikle tebrik ediyorum. Bizlere güvenerek çocuklarını emanet eden ailelerimize de ayrı teşekkür ediyorum'' dedi.

Yaz spor okullarından çok memnun olduklarını ifade eden çocuklar ise Elazığ Belediyesinin güzel bir etkinlik gerçekleştirdiğini ve çok heyecanlı olduklarını söyledi.

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