Vali Yırık, konteyner kentte kalan vatandaşlara aşure ikramında bulundu

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Elazığ Valiliği tarafından 'Aşure Günü' dolayısıyla geçtiğimiz yıl meydana gelen 6.8’lik depremden sonra konteyner kentlerde kalan vatandaşlara yönelik program düzenlendi. Programda Vali Erkaya Yırık vatandaşlarla bir süre sohbet edip aşure ikramında bulundu.

Elazığ Valiliği tarafından ‘Aşure Günü’ programı düzenlendi. Program kapsamında 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8’lik depremden sonra geçici barınma merkezi olan konteyner kentte kalan vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Vali Erkaya Yırık tarafından Kırklar Mahallesi'nde kurulan konteyner kentlerdeki vatandaşlar ziyaret edildi. Dua ile başlayan program ardından Vali Yırık vatandaşlara aşure dağıttı. Vatandaşlarla bir süre sohbet edip taleplerini dinleyen Vali Yırık, sorunların çözümü noktasında ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Programa, Vali Erkaya Yırık’ın yanı sıra eşi Ayşe Yırık, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile kurum müdürleri katıldı.

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