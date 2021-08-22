Selim Enes, Elazığspor’a döndü

Alacakları nedeniyle Elazığspor eski yönetimiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Selim Enes Özeren, yeni başkan Serkan Çayır'ın isteği doğrultusunda yeniden Elazığspor'a döndü.
Elazığspor’un altyapısında yetişen ve zamanın teknik direktörü Kemal Özdeş tarafından A takıma kazandırıldıktan sonra bordobeyazlı formayı 20152016 futbol sezonundan itibaren giyen genç orta saha Selim Enes Özeren yuvaya döndü. 22 yaşındaki genç futbolcu, Başkan Selçuk Öztürk'le yaptığı görüşmelerin ardından kulüp menfaatleri doğrultusunda 128 bin TL alacağından feragat ederek Elazığspor ile yollarını ayırmıştı. 28 Haziran itibariyle Elazığspor'dan ayrılan Selim Enes Özeren'in, yapılan genel kurulda göreve gelen yeni başkan Serkan Çayır'ın teklifini kabul ederek Elazığspor'un Erzurum kampına katıldığı bildirildi. Genç oyuncu geçen sezon bordobeyazlı formayla 24 maça çıktı ve 789 dakika sahada kaldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.