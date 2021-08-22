Elazığ’da halk oyunları yarışması yapıldı

Üç kategoride düzenlenen Elazığ il içi kulüplerarası halk oyunları yarışmaları tamamlandı.

Halk Oyunları Federasyonu Elazığ Temsilciliği il içi kulüplerarası halkoyunları yarışması Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonunda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan halk oyunları yarışması oyuncuların gösterilerini sergilemesinin ardından gerçekleşen ödül töreniyle son buldu. Yarışma sonucunda büyükler kategorisinde Elaziz Kültür ve Yardımlaşma Derneği, minikler kategorisinde Elazığ Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü, gençler kategorisinde Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Birinci olan yarışmacılara ödülleri: Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ve Elazığ Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Gürsel Erol tarafından takdim edildi.

Ödül töreni sonrası değerlendirmelerde bulunan Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, “Başta antrenörlerimiz olmak üzere tüm halkoyunları kardeşlerimizi canı gönülden kutluyorum. Tebrik ediyorum. İnşallah bu dereceye giren kardeşlerimiz ilimizi bölge şampiyonasında temsil edecekler orada da başarılı performanslarını bekliyoruz” dedi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren de “Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz İsa Yıldırım hocamızı ve musikide Elazığ’da çok ciddi emekler vermiş büyük abi Bünyamin Eroğlu, saygı değer abimizi de rahmetle yad ediyorum. Biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Gençlik Merkezimizde Halk oyunlarının hem çocuklarımızın ve gençlerimizin bu kültürü öğrenmesi sağlamak aynı zamanda da yarışmacı takım yetiştirmek için kurslarımız devam ediyor. Ben kurumum ve şahsım adına hem Gençlik ve Spor Kulübümüzün hem de diğer takımlarımızın yanında olacağımı ifade etmek istiyorum. Yakın zamanda gerçekleşecek bölge turnuvasında yarışmaya katılacak tüm hocalarıma, hakem arkadaşlara, sporculara ve siz değerli ailelerine saygılarımı arz ediyorum, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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