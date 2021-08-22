Elazığ'da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü 4 yaralı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl kara yolunun Gülüşkür köprüsünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 EU 246 plakalı hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, Berivan Yıldırım (45) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta sıkışan 4 kişi ekiplerin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Berivan Yıldırım'ın cansız bedeni, Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-08-22 16:33:25
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