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Gelin düğünü bıraktı, trafik kazasında yaralanan teyzesine koştu

İHA

Gelin düğünü bıraktı, trafik kazasında yaralanan teyzesine koştu

Elazığ’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. O sırada düğün salonuna giden gelin, teyzesinin kaza yaptığı görünce koşarak ambulansa gitti.

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Trafo Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 23 TD 424 plakalı otomobil ile O.I. yönetimindeki 06 KB 2207 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O sırada damat ile düğün salonuna giden gelin, kaza yapanın teyzesi olduğunu gördü. Gelin aracından inen gelin, koşarak ambulansa gitti. Sağlıkçılardan teyzesinin sağlık durumu hakkında bilgi alan gelin, durumunun iyi olduğunu öğrenince yakınları tarafından düğün salonuna götürüldü. 3 yaralı, kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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