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Emine Erdoğan startını vermişti, Elazığ Belediyesi kentin farklı noktalarına 'Mobil Atık Getirme Merkezleri' oluşturdu

İHA

Emine Erdoğan startını vermişti, Elazığ Belediyesi kentin farklı noktalarına 'Mobil Atık Getirme Merkezleri' oluşturdu

Elazığ Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında konuşlandırılan ‘Mobil Atık Getirme Merkezleri’ dönüşüme katkı sağlıyor.
Elazığ Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla kentin birçok noktasına 'Mobil Atık Getirme Merkezi' oluşturdu. Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesi kapsamında kent genelinde belirlenen yerlere Mobil Atık Getirme Merkezleri ve ikili atık kumbaraları kuruldu. Kağıt, karton, plastik, bitkisel ve cam bölmelerinden oluşan kumbaralarla vatandaşlara geri dönüşümü bilinçlendirmek ve geri kazanılabilir atıkların diğer atıklara karışmadan kaynağında ayrı toplanması ile geri kazanım sürecinin daha sağlıklı işlenmesi planlanıyor.

"Amacımız bilinci sağlamak"
Sıfır Atık Projesi kapsamında kentte önemli bir uygulamayı hayata geçirdiklerini dile getiren Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Zuhal Ekmen, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla Elazığ Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Bu amaçla geri kazanılabilir atıkların, diğer atıklara karışmadan kaynağında ayrı toplanması ile geri kazanım sürecinin daha sağlıklı işlenmesi amacıyla şehir genelinde belirlenen yerlere Mobil Atık Getirme Merkezleri ve ayrıca vatandaşın kolay ulaşabileceği cadde, sokak ve kamuya açık yerlere ikili atık kumbaralarımız bırakılmıştı ve bırakılmaya da devam edecektir. Başkanımıza destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Vatandaşlarımızdan koyduğumuz Mobil Atık Getirme Merkezleri ve ikili atık kumbaralarımızı verimli bir şekilde kullanmalarını istiyoruz. Gerçekten geri dönüşebilecek ürünlerimizin doğaya kazandırılmasını sağlamak ve bunun için bilinçlendirme kampanyalarımız tamamıyla devam edecektir. Tek amacımız bu şekilde bilinci sağlayabilmek'' dedi.

"Çalışma şehrin ekonomisine katkıda bulunacak"
Çalışmanın, geri dönüşümü bilinçlendirmek ve şehrin ekonomisine katkıda bulunmak açısından çok yararlı olduğunu belirten Sena Mutlu, "Belediyemize de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum, Çünkü bu proje sayesinde kaynakların verimli kullanılması ve aynı zamanda atık miktarının azaltılması sağlanacaktır. Bu projelerin devamının gelmesini istiyorum" diye konuştu.
Güzel bir uygulamanın faaliyete geçtiğini ifade eden Sinan Ünlü isimli vatandaş da, "Mobil atık kutuları vasıtasıyla pil, karton, naylon ve plastik gibi türleri toplayarak geri dönüşüme kazancını daha sağlıklı işletiyor. Belediyemiz yaptığı bu çalışmayla atıkların geri dönüşümünü sağlayarak ekonomiye, yaşam standartlarına ve çevreye değer sağlamak adına yapmış olduğu bu yatırım çok büyük bir başarıdır. Vatandaşlarımızdan beklentim bilinçli bir birey olarak çevreyi korumayı ve temiz tutmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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