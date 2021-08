Köylülerin böğürtlen reçeli mesaisi

Elazığ’ın Baskil ilçesinde vatandaşlar, kırsal alanda yetişen böğürtlen meyvesini toplayarak reçelini yapıyor.

Baskil'e bağlı Doğancık köyü kırsalında doğada kendiliğinde yetişen ve yörede 'mormorik' olarak adlandırılan böğürtlenleri toplayan köylüler odun ateşinde kaynatarak reçel haline getiriyor. Doğancık Köyü Yardımlaşma Derneği Başkanı İhsan Asutay, korona virüs salgınından sonra C vitamini bakımından zengin olan böğürtlene ilginin artığını ve virüse karşı koruduğu için sıkılıkla tükettiklerini söyledi. Asutay, ''C vitamini bakımından oldukça zengin olan adete vitamin deposu olarak bilinen böğürtlen, pandemi süresinde en çok tüketilen organik meyvelerden oldu. C vitamini açısından en zengin besin maddelerinden biri olan böğürtlen, yörede reçel, pekmez ve şerbet olarak yoğun bir taleple tüketiliyor. Köylüler tarafından dağlardan toplanarak reçel, pekmez ve şerbet haline getirilen ve kış aylarında tüketilen vitamin deposu böğürtlenin aynı zamanda birçok faydası bulunuyor. Doğal ortamda yetişen genelde dağlarda yetişeni daha makbul olan böğürtlenin geleneksel yöntemlerle toplanıyor'' dedi.

