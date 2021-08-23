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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da çatı yangını

İHA

Elazığ’da çatı yangını

Elazığ’da 8 katlı bir inşaatın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle İlteriş Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 8 katlı bir inşaatın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışması yapılan çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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