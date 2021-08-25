Dağlık alanda 457 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 457 kök Hint keneviri ve 470 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palu ilçesinde dağlık alanda Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 457 kök Hint keneviri ile 470 gram esrar ele geçirdi. Keneviri eken ve esrarı saklayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-08-25 10:48:49



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