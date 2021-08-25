Elazığ İl Özel İdare’den iki transfer

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Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı dış transferde iki isimle sözleşme imzaladı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare, yeni sezon öncesi kadrosunu iki isimle güçlendirdi. Bordobeyazlı kulüp Beşiktaş’tan Nisa Yalçın ve Adana Basketbol'dan Gülfer Tokatlı ile her konuda anlaşma sağlayarak renklerine bağladı. Transferlere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımımız geçtiğimiz sezon Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda oynayan Nisa Yalçın ve Adana Basketbol Kadın Basketbol Takımı'nda oynayan Gülfer Tokatlıyı kadrosuna kattı" denildi.

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