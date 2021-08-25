Hazırlık maçı: Elazığspor: 5 - BB. Erzurumspor U19: 0

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Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum’da devam eden Elazığspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor U19 Takımı ile oynadığı hazırlık maçını 50 kazandı.

3. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Elazığspor, ikinci özel maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor U19 Takımı ile karşı karşıya geldi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan müsabakayı Elazığspor 50 gibi farklı bir skorla kazandı ve moral buldu. Bordobeyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 2. ve 32. dakikalarda Cihan Aslan, 82. dakikada Görkem, 83. dakikada Selim Enes ve 90. dakikada Gökhan’dan geldi.

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